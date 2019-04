Alltag im arbeitsamt ?

Träumer, Tänzer und Artisten präsentieren ihre GALA-SHOW 2019

Das trainig läuft, fast alle nummern "stehen". Jetzt geht es um die letzten feinheiten.Mit ihrer trainerin Franziska Harlos und den vereinstrainerInnen feilen die kundInnen und mitarbeiterInnen des "otalollenrbeitsamtes" an ihrer neuen show, die am 18. mai 2019 in der aula des schulzentrums am Planetenring 7 in Garbsen ihre premiere feiern wird.Ob datenträgerinnen, köchInnen, stalker als motivationshelferInnen oder das verhalten in den wartebereichen des arbeitsamtes: Dieses spezielle amt bietet für alle arbeitsuchenden gute zukunftsperspektiven !