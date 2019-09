Boßeln mit Wolfgang vom SV Wacker

Boulesparte des SV Wacker Osterwald hatte zumBoßeln eingeladen. Die Sonne wußte nicht ,wo sienoch alle Ihre Strahlen hinbringen sollte. Im GebietMeyenfeld am Sportplatz wurde Richtung Wald gestartet.Für einige der Teilnehmer war es das erste Mal, umsogrößer war der Spaß. Man spielte in 2 Gruppenwobei Ilse und Louis eine besondere Wurftechnikan den Tag legten. Das Team um die beiden,holten sichdann auch mit großem Abstand den Sieg Nach diesemschon tollen Nachmittag wurde dann ,nach Kaffee undKuchen, in der Boule Hütte auf dem Wacker Platz, derschon lustige und heitere Tag beendet.