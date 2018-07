Anzeige

Konzert Event "Auf zum Mond"

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand in Neusäß-Westheim in der Gärtnerei Reuß dieses Wochenende eine musikallische Reise zum Mond statt.

Organisiert wurde diese von Martina Riegg und CLASSIC-INTUNE.

Mit viel Liebe zum Detail wurden die verschiedenen Lieder (wie z.B. "Er und ich im Mondschein" und "Hab ein blaues Himmelbett" miteinander verknüpft.

Die Spiel und Singfreude von den Mitwirkenden Martina Riegg *Sopran, Susanne Kapfer *Sopran, Benedikt Bader*Tenor, Alexandra Mitlianski*Violine und Liane Christian * Piano, übertrug sich auf das Publikum, so dass wir noch Zugaben bekamen.

All dies in besonderem blumigen Ambiente.

Da kann man sich auf die nächsten winterlichen Vorstellungen am 23. und 24.11.2018 freuen.

Gefällt mir