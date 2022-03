Erinnerungen bewahren und wach halten

Kameraden- und Soldatenverein Lützelburg feiert sein 100-jähriges Bestehen

Der Kameraden- und Soldatenverein Lützelburg kann am Samstag, den 7. Mai 2022 auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Am 7. Mai 1922 erfolgte die Gründung des Vereins unter dem Namen Krieger- und Soldatenverein Lützelburg. Zweck der Vereinsgründung war ursprünglich die Sicherstellung einer würdigen Bestattung bedürftiger Kameraden und die Unterstützung der Hinterbliebenen. Die Pflege der Kameradschaft ergänzte diesen ursprünglichen Vereinszweck. 1980 erfolgte die Umbenennung in Kameraden- und Soldatenverein Lützelburg. Gesellschaftspolitisch gesehen ist der KSV Lützelburg eine Institution ohne Heldenverehrung, aber mit Gedenken an die toten Soldaten und an die zivilen Opfer der Kriege. Gerade in dieser Zeit darf der Sinn für Kameradschaft, Tradition und Kultur nicht verloren gehen. Dafür setzt sich auch der KSV Lützelburg ein.Für die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten, der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.Dieses Jubiläum ist Anlass es zu gebührend zu begehen, wenn auch unter den derzeitigen Rahmenbedingungen in kleinem Rahmen.Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg Lützelburg und dem Totengedenken am Kriegerdenkmal treffen sich die Vereinsmitglieder und die geladenen Gäste im Theaterheim.