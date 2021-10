Schützenverein Grünholder Gablingen - mehr als ein Sportverein

Geschossen wurde anfangs im Saal der Gaststätte, später zog man dann ins "Schloss", bis dann schlussendlich 1984 die heutigen Räume in der gablinger Mehrzweckhalle bezogen werden konnten. Damals fast revolutionär mit 16 Schießständen auf zwei Ebenen. Diese Stände wurden 2019 auf "elektronisch" umgestellt. Es wird nicht mehr auf Papier geschossen, vielmehr wertet ein Computer die Schüsse aus, das Ergebnis erhält man auf Bildschirmen.Mit sportlichen Erfolgen ist der Verein schon lange weit über die Landkreisgrenzen bekannt. Mit Luftpistole, Luftgewehr und Kleinkaliberpistole fahren die Gablinger auf Kämpfe teilweise bis nach Kempten, Öttingen oder Bellenberg bei Ulm. Höhepunkt allerdings war der Aufstieg der Luftgewehrschützen 2008 in die Bayernliga. Wettkämpfe wurden publikumswirksam in der Turnhalle durchgeführt. Zwei Jahre hielt man sich in der Klasse, in der es allerdings schwierig ist, sich ohne Fremdverstärkung zu halten. Die Mannschaft entschied sich gegen diese Verstärkung und ist seither wieder im Bezirk erfolgreich aktiv.Für sportlichen Erfolg ist eine engagierte Nachwuchsarbeit die Grundvoraussetzung. Hier kann sich der Verein glücklich schätzen, mit Jürgen Weislein einen Jugendleiter gefunden zu haben, der selbst ein erfolgreicher Schütze ist - er war damals auch bei dem Bayernligaaufstieg dabei - der aber darüber hinaus auch eine Trainerlizenz hat. Das ist im Gegensatz anderen bekannten Sportarten bei den Schützen eher ungewöhnlich. Zusammen mit Sandra Fabry, die das organisatorische managt, kann bei den Grünholderschützen einiges erlebt werden. Von Pizzaessen, Trainingswochenenden mit Übernachtung, Ausflüge in den Skyline-Park, bis zur Filmnacht, die der Verein im Rahmen des gablinger Ferienprogramms veranstaltet, es ist immer was los. Mit Alexander Breu in der Jugendklasse und Nadja Birzele bei den Schülern haben die gablinger zwei amtierende Gaumeister in ihren Nachwuchsreihen.Auch die Tradition darf bei den Grünholderschützen nicht fehlen. So wurde zum 25jährigen Jubiläum eine Böllertruppe gegründet, die zum 50 jährigen kräftig verjüngt wurde. Anfangs für vereinsinterne Anlässe gedacht, nehmen die Grünholderschützen seit über zehn Jahren auch an unterschiedlichsten Böllertreffen teil. Was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, der Startschuss für den gersthofer Silvesterlauf kommt aus Gablingen.Auch sonst wird Geselligkeit groß geschrieben. Bei der Teilnahme an unterschiedlichsten Festumzügen, bei denen auch die mittlerweile drei Königsketten präsentiert werden, tauchen die Gablinger gerne auch mal mit einem Bus auf. Auf besondere Beliebtheit trifft hier der Plärrerumzug, bei dem man seit einigen Jahren mit einer großen Truppe dabei ist.Über 25 Jahre gab es eine vereinseigene Hütte mit zuletzt 25 Schlafplätzen in Österreich. Viele lustige Erlebnisse gab es hier, die Einnahmen daraus sorgen auch dafür, dass der Verein auf gesunden Beinen steht. Ein Eigentümerwechsel sorgte dafür, dass die Hütte nun seit zwei Jahren Vergangenheit ist.Corona hat den Verein etwas ausgebremst, aber seit dieser Saison wird wieder geschossen. Mit je einer Schüler-, Jugend- und Juniorenmannschaft nehmen die Nachwuchsschützen derzeit am Rundenwettkampf teil, darüber hinaus sind zwei Luftpistolenmannschaften in der Bezirksliga und A-Klasse, zwei Luftgewehrmannschaften in Bezirksoberliage und Gauliga sowie einer KK-Pistolenmannschaft ebenfalls in der Bezirksoberliga aktiv.Trainingstag ist Donnerstag ab 20 Uhr, weitere Infos unter www.gruenholder.de (Text: Schützenverein Grünholder Gablingen)