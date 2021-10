Freiwillige Feuerwehr Gablingen - Feuerwehrdienst in Zeiten der Pandemie

So wurde im Januar 2021 erstmalig in der Vereinsgeschichte die Mitgliederversammlung virtuell abgehalten. Im Rahmen einer Online-Konferenz konnten sich alle Mitglieder über das Vereinsjahr 2020 informieren.Weiterhin konnte der Ausbildungsbetrieb nur eingeschränkt erfolgen. Besonders betroffen war hier die Jugendfeuerwehr. Gerade hier ist die Ausbildung sehr wichtig, da das notwendige Wissen für den Feuerwehrdienst erst aufgebaut werden muss. Damit hier die Ausbildung weiter gehen konnte, organisierten die Jugendwarte Michi und Jogi eine Online-Ausbildung. „Homeschooling“ hieß es ab sofort bei der Jugendausbildung. Die beiden Jugendwarte filmten sich gegenseitig und erklärten der Jugendgruppe Wichtiges rund um den Feuerwehrdienst. Im Mai absolvierten dann vier Jugendliche erfolgreich die „Modulare Truppausbildung“.Neben der Ausbildung stand zudem die Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans an. Am 26. Februar war es dann soweit, das neue Löschgruppenfahrzeug kam in Gablingen an. Die beiden Kommandanten Merktle und Stegmüller hatten das Fahrzeug bei der Fa. Rosenbauer abgeholt und nach Gablingen überführt. Bevor es jedoch in den aktiven Einsatzdienst genommen werden konnte, musste sich die Mannschaft mit dem neuen Fahrzeug und der verbauten Technik vertraut machen. Die Einweisungen hierfür fanden in kleinen Gruppen statt und die Löschgruppen übten an vielen Abenden am neuen Fahrzeug. Am 11. April wurde das Löschgruppenfahrzeug von Herrn Pater Gerwe gesegnet und anschließend durch die Kommandanten in den aktiven Einsatzdienst gestellt.Eine weitere Neuerung gibt es zudem bei der Einsatzalarmierung. Neben der Sirenenalarmierung wurde hier das Digital-System Alamos eingeführt. Die Alarmierung erfolgt nun zusätzlich per Smartphone-App. Zum System gehören zwei Bildschirme, die in der Fahrzeughalle montiert sind. Im Einsatzfall wird hier den Feuerwehrdienstleisten direkt angezeigt um welche Einsatzlage es sich handelt und die Aktiven können entsprechend reagieren.Die aktiven Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gablingen sind 365 Tage im Jahr und 24 Stunden für Sie da. Die Mitglieder sind in den unterschiedlichsten Berufen aus den verschiedensten Brachen tätig. Sämtliche Einsätze, alle Übungen und Ausbildungen werden von den Feuerwehrdienstleistenden in deren Freizeit ehrenamtlich und unentgeltlich ausgeführt.Die Feuerwehr sucht immer Männer und Frauen als aktive Mitglieder. Jeder der Interesse hat, kann gerne bei uns im Feuerwehrgerätehaus vorbei kommen - donnerstags ab 19:30 Uhr ist unsere Mannschaft da und wir beantworteten gerne jede Frage und zeigen alles rund um den Feuerwehrdienst.Weitere Informationen sind unter www.feuerwehr-gablingen.de zu finden oder folge uns auf Instagram . (Text: Freiwillige Feuerwehr Gablingen)