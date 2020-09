Das "Panther" Abenteuer 2. Handball-Bundesliga kann beginnen

So eine Vorbereitung auf eine Handballsaison gab in der langen Geschichte der TuS-Handballer noch nie. Nicht nur, dass allen Sportlerinnen und Sportlern, egal in welcher Sportart, das Corona-Virus erhebliche Sorgen bereitete und noch bereiten wird, betreten wir mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga auch Neuland, was Vorschriften und Vorgaben seitens eines Verbandes betrifft. In manchen Vorberichten war zwar zu lesen „Zurück in der zweithöchsten Spielklasse“, was den Anschein erwecken könnte, dass uns die Strukturen bekannt sind. Dazu ist allerdings anzumerken, dass sich zwischen den Spielzeiten 1992/93 und 2020/21 der Handball nicht nur sportlich, was die Schnelligkeit und Athletik betrifft, revolutioniert hat, sondern sich auch die Strukturen des Verbandes mit seinen Vorgaben wesentlich professioneller entwickelt haben.So fand das letzte Testspiel gegen die in der Jugendbundesliga spielende A-Jugend des TSV Allach weniger unter sportlichen Gesichtspunkten statt, sondern mehr unter den organisatorischen. Darüber hinaus wurde die Gelegenheit genutzt den rund 100 Zuschauern die Mannschaft mit den Neuzugängen vorzustellen und das neue Trikot zu präsentieren. Natürlich wurde auch Trainer Martin Wild zur Vorbereitung und seiner Meinung zur anstehenden Saison befragt. Dass es aufgrund von Corona mit all den Tests und der ständigen Ungewissheit, ob sich nicht doch jemand infiziert hat, um nur den gesundheitlichen Aspekt anzusprechen, eine äußerst schwierige und vor allen lange Vorbereitungsphase war, musste von ihm nicht näher erläutert werden. Die sportliche Situation schätzt er so ein, dass es sehr schwierig wird die Klasse zu halten, es aber nicht unrealistisch gesehen wird. Es wird deutliche Niederlagen geben, aber auch überraschende Erfolge. Die Mannschaft ist gut vorbereitet und freut sich auf die 2. Liga.Die Spielfreude sah man ihr auch im Spiel gegen Allach an, wobei die Konzentration beim Abschluss noch nicht ganz den Erwartungen entsprach. Die Fans bekamen aber einen ersten Eindruck, was „Lust auf mehr macht“ und es ja bekannt ist, dass sich die „Panther“ am Gegner zu steigern wissen. Dass auch die A-Jugend in der Bundesliga wieder für eine Überraschung unter dem etablierten „Bundesliganachwuchs“ sorgen können, so wie in der letzten Saison, zeigten auch sie in diesem Spiel. Das Ergebnis war natürlich zweitrangig, weil die Rollen zugunsten der „Panther“ klar verteilt waren. Zur Halbzeit führte unser Team mit 16:9 und erhöhte in der zweiten Halbzeit rasch auf 22:11. Dass man auch gegen eine A-Jugend nicht nur mit halber Kraft spielen kann, zeigte sich Mitte der zweiten Halbzeit, als die Allacher auf sechs Tore verkürzen konnten, ehe zu Schluss doch noch ein 33:23 auf der neuen Anzeigetafel abzulesen war.Neben dem letzten sportlichen Vergleich vor dem ersten offiziellen Auftritt in der 2. Handballbundesliga ist auch der organisatorische gut verlaufen. Wie bei der Mannschaft wird auch um Umfeld im Laufe der Woche die Anspannung steigen, bevor am kommenden Samstag, den 03.10.2020, 19:30 Uhr, gegen den ThSV Eisenach ein neues Kapitel TuS-Handballgeschichte angepfiffen wird.Da nicht nur „Coronabedingt“ nicht alle Handballfans das Spiel live miterleben können, darf an dieser Stelle auf den Onlineanbieterverwiesen werden, über den alle Spiele der 2. Bundesliga übertragen werden.