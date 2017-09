Der MoMo-Verein informiert - Rundbrief September 2017

Lange nichts gehört, aber: es gibt uns noch!An dieser Stelle wünschen wir noch allen Schulanfängern das Allerbeste zum Start in den neuen Lebensabschnitt, eine gute Eingewöhnung in den Schulalltag und viel Freude beim Lernen!Allen Anderen natürlich ebenfalls einen guten Start in das neue Schul-/ Kindergarten-/ und / oder Kursjahr!Es gibt einige Neuigkeiten – MoMo, kurz gemeldet:1. Sicher habt Ihr mitbekommen, dass 'unser' MoMo-Raum in der Grundschule Asch nun von der Schule selbst benötigt wird. So wie es aussieht, können wir aber den Wintergarten für den Musikunterricht weiter nutzen.An dieser Stelle herzlichen Dank an die neue Schulrektorin Frau Evi Klein, die es auch ermöglicht, dass unser Montessori-Material weitgehend in dem Klassenzimmer wie bisher verbleiben kann. Auch wird sie uns darin unterstützen, Ausweichmöglichkeiten in der Mittelschule zu finden, falls sich die Tage, an denen unser Musikunterricht (oder andere Veranstaltungen) stattfindet, mit denen überschneidet, an denen die Schule den Raum selbst benötigt.2. Vieles haben wir auch aus dem MoMo-Raum ausgeräumt und das Klassenzimmer sauber und ordentlich übergeben. So haben unsere Bücher, CDs und DVDs einen neuen Platz gefunden.Gerne verleihen wir diese weiterhin an Interessierte. Das Ausleihen ist kostenlos und auch an Nicht-Mitglieder möglich. (Über eine Spende freut sich der Verein immer ;))Die Medien können nach telefonischer Absprache ausgeliehen werden. Eine aktuelle Bestandsliste findet Ihr unter www.momo-fuchstal.deKontakt: Frau Alexandra Sommer-Mitterreiter, Tel.: 0 82 43 / 96 02 793. Unser Kurs-Angebot: in Kürze online!Es ist noch nicht alles abschließend geklärt. Wir können Euch aber schon folgendes verraten:- Musik-Raum: Gitarren-/ und Flötenunterricht laufen weiter bei Rosi und Elisa!Wochentage noch unklar, wir geben baldmöglichst Bescheid- Kletter-Raum: kletterbegeisterte Kinder ab 7 Jahre schnell anmelden, es sind noch Plätze frei! Das Klettern findet immer alle zwei Wochen Freitagabends in der Fuchstalhalle statt.Die genauen Termine werden festgelegt, sobald der Kurs voll ist.Infos und Anmeldung bei Doris Bramböck, Tel. 0 82 43 / 38 25- Natur-Raum I: Freut Euch auf die Angebote von Thea Wolf, diesmal als kostenlose MoMo-Treffen! Der erste Termin ist bereits am Sonntag, 1.Oktober 2017 von 14 – 17 Uhr. (siehe Punkt weiter unten)- Natur-Raum II: Regina Kraus bietet wieder das Naturerlebnis „Kraftlieder und Stockbrot am Lagerfeuer“ an, und zwar am Samstag, 20.Oktober 2017 von 15 – 17 Uhr. Nähere Infos folgen.- Kreativ-Raum: Neu im Angebot – „spanische Kastagnette“ von Judith Janßen, zunächst als Schnuppertermin. Bei ausreichendem Interesse als regelmäßiger Kurs. Nähere Infos folgen.4. Wir verabschieden uns von der Kursleitung Frau Anja Brandt und bedanken uns herzlich für ihren Einsatz und ihre Unterstützung beim Klettern.5. MoMo-Treffen OktoberHerzliche Einladung zum Naturerlebnis „Im Reich der Hecke“Wann? Sonntag, 1. Oktober 2017, 14.00 - 17.00 UhrWo? Jurtenplatz in LeederWas? Was macht eigentlich eine Hecke aus? Welche Bäume und Sträucher wachsen da? Welche großen und kleinen Tiere leben in ihr? Wozu ist sie gut? Diesen Fragen gehen wir mit Spielen und Forschungsaufträgen nach. Natürlich darf ein leckeres Heckenbrot nicht fehlen. Und zum Schluss basteln wir uns eine individuelle Kette aus Naturmaterial.Wer? Familien mit ihren Kinder zwischen 5 und 9 JahreBitte mitbringen: Wetterangepasste Kleidung, Getränk, ggf. SonnenschutzNähere Informationen bei: Thea Wolf, Tel. 0 82 43 – 30 536. Montessori Spiel- und LernmaterialEs gilt immernoch:Der MoMo-Verein hat über die Jahre einen beachtlichen Bestand an Montessori-Materialien angeschafft. Diese stellen wir interessierten Lehrkräften, sowie Eltern und anderen pädagogischen Fachkräften zur Verfügung.Es kann von Vereinsmitgliedern, aber auch von Nicht-Mitgliedern für maximal vier Wochen ausgeliehen werden. Bestandslisten zum vorhandenen Material findet Ihr auf unser Homepage unter www.momo-fuchstal.de.Mit dem Ausleihen werden automatisch unsere AGBs akzeptiert!Leihgebühr (maximal drei Materialien):- MoMo - Mitglieder: 1.Woche kostenlos, danach: 3,- € pro Woche- Nicht - Mitglieder: 5,- € pro Woche (ab der 1.Woche)- für Schulklassen kostenlos(Achtung: fehlende oder defekte Materialien müssen auf eigene Kosten ersetzt werden, siehe AGBs!)Die Materialien können nach telefonischer Absprache ausgeliehen werden.Kontakt: Frau Doris Bramböck, Tel.: 0 82 43 / 38 257. kleine Vorschau:Wir planen im neuen Kursjahr einige interessante Vorträge,spannend für alle, die Kinder wollen, haben und / oder mit Kindern arbeiten.→ Bereits für Ende Oktober/ Anfang November geplant:„Schutz vor Handyfunk und Elektrosmog. Vom richtigen Umgang mit digitalen Medien bei Kindern“ von und mit Walter Theodor Goller.→ Mitte Januar 2018:Wir starten mit einer Vortragsreihe von und mit Sabine Baumberger, Schul- und Familienberaterin, Coach, Supervisorin, zahlreiche Aus- und Weiterbildungen bei Jesper Juul(mehr unter: www.baumberger-coaching.de)„Es gilt für jede Familie, dass Liebe nicht ausreicht, um die Entwicklung und das Wohlbefinden der Mitglieder zu sichern. Denn dass wir einander lieben bedeutet nicht automatisch, dass wir gut miteinander auskommen. Wir müssen lernen, unsere liebevollen Gefühle in liebevolle Handlungen umzusetzen, und das müssen wir mit und voneinander lernen.“ (Jesper Juul, dänischer Familientherapeut)Nähere Infos zu den einzelnen Vorträgen in Kürze!8. Ihr habt Fragen, Anregungen, Ideen, Wünsche?Wir freuen uns, wenn Ihr mit uns Kontakt aufnehmt.1.Vorsitzender: Jochen Bermann, Tel. 0 82 43 / 993 00 932.Vorsitzende: Doris Bramböck, Tel. 0 82 43 / 38 25Kassenwart: Bernhard Klingele, Tel. 0 82 43 / 771 45 60Schriftführerin: Alexandra Mitterreiter, Tel. 0 82 43 / 96 02 79Herzliche Grüße und einen bunten HerbstanfangAlexandra und der gesamte MoMo-Vorstand