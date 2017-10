Ich könnte die Welt umarmen... für Manfred W.

War es gestern oder vor langer Zeit;die Stones sangen "Gimme shelter" und es war eine schöne Zeit -es war unsere zeit.Noch immer die alte Postkarte von Dir -nie vergessen - nie vorbei.Gedanken jetzt im Farbenspiel - Dankbarkeit im ganzen Geist.Wie die Jahre verflogen - die Freude ist hier;Erinnerungen können Dir die Kraft gebenjede Stunde zu erleben, zu überlebenund die ganze Welt umarmen.Die Kerze brannte und ich dachte an früher:"Am Fenster" wurde gespieltund ich stellte die Musik auf laut und leise -... Am Fenster... blieb in meinem Herzen und in meiner Seele.So gingen die Jahre dahinund man sieht den Weg hinter sich, freut sich auf den Moment undist dankbar für den gemeinsamen Weg vor uns.Die Kerze brennt immer noch -der Schein der Flamme umschlingt unser Glückund gibt uns die Sicherheit:nehmen wir uns an die Hände und sind dankbar,das alles so istwie wir es gemeinsam gemacht haben.Schön ist der Gedanke an Dich...Fred Hampel im Oktober'17