Ich spürte den Herbst;ein leichter Wind und die fallenden Regentropfenerzählten mir ihre Geschichte.Es war eine Reise in die Fröhlichkeit -wobei sogar die Farben dieser Jahreszeit sich übertrafen,in der Vielfalt der gemalten Schönheiten.Es herrschte Ruhe hierund wir konnten uns bewusst auf den Moment fixieren;es ist das Leben einer schönen Jahreszeit -die uns die Kraft für die dunkleren Tage schenken tut.Ging ich jetzt den Weg durch die letzten Sonnenstrahlen -so zeigte mir die Natur all ihre Wunder der Farbenund die Ruhe vor der Dunkelheit.Ein Blatt schwebte auf meine Hände -Farbenrausch und Zufriedenheit warenvon nun an meine Begleiter -durch die Stille der Farben,durch die Ruhe des Augenblickes.In Dankbarkeit für dieses Geschenkfing ich in der Stille an zu weinen -Tränen der Freude und der innerlichen Zufriedenheit.Danke mein Herbst-Traum für Deine Nähezu meinem Herzenund zu mir selbst.Fred Hampel im Oktober'19