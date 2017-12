Die Tränen des Mondes...

Es wurde dunkler;die Gedanken hingen an der Vergangenheit des Tages.Fragende Schatten vor verschlossenen Toren.Die Stimmung wurde einsamerund wir wurden in den Bann des Scheines des Mondes gezogen.Wir konnten die Tränen fühlen -Traurigkeit und doch so viel Glanz.Die Helligkeit des Mondes wurde stärkerund auch einsamer -die Tränen spürten wir in unseren Herzen.Doch plötzlich sangen diese weinenden Tropfenihr Lied von der Unendlichkeitund wir konnten spüren -wir waren nicht alleine,denn der Mond bewachte uns in seinen Träumen.Es wird Zeit schlafen zu gehen...Fred Hampel im Dezember'17