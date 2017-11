Die Träne des neuen Tages...

Still und leise kam die Dunkelheit -die Kälte zog ihr seidenes Tuch über uns.Vertrauen in die Kraft des Feuers - wärmende Gedanken,Schutz vor der Einsamkeit.Die Geräusche wurden leiserund die Kühle der Nacht versank in unseren Träumen.Ich träumte von der Vergangenheit,weinte um die Gegenwart undhoffte auf die Zukunft.So sah ich langsam die Kraft der Sonne kommen -es wurde hellerund die Gedanken und Gefühle wieder freier.Das Gefängnis der Dunkelheit wurde geöffnetund der Tag begann.Viele kleine seidene Nebelgestalten sangen ein Lied für uns;von der Kraft der Sonneund von der Schönheit der Ehrlichkeit.Die alten Bäume erzählten von der großen Vergangenheitund in ihrer Kraft und Ruhespiegelte sich das Gleichgewicht der Erde wieder.Die letzte Träne der Vergangenheit floss aus meinen Augenund ich konnte mit vielen Tränendas Spiegelbild des Seelandschaft bewundern.Ich lebte jetzt das Leben des Momentes -nahm Deine Handund die Zufriedenheit breitete sich in meinem Herzen aus.... Es kommt bald die Zeit einer neuen Träne.Fred Hampel im November'17