Der Wahnsinn eines Augenblickes...

Die lautlose Stille der klirrenden Kälteherrscht in der Luft.Das Hoffen der Gebete schleicht durch die Straßender zerstörten Momente.Hunger, Kälte und die Trauerauf dem Wahnsinn der Stiefel der toten Soldaten.Das Leben ist jetzt anders -ich wage kaum zu atmen -aus Angst vor der Kälte.Überall sind Menschen,die wie ich,Angst haben vor Menschen,die sie gar nicht kennen.Ich will leben mit all den Anderen -einfach leben in Freiheit.Eine Träne verirrt sich in meinem Herzenund ich schreie vor Verzweiflung.Die brennende Kälte eines Augenblickeszerstört unsere Seelen.Die Hilflosigkeit unserer Angsttötet unsere Träume;aber wir müssen weiter,meine Stiefel und ich,für das Vaterland ?Nein ! Aus Angst.Fred Hampelim März'22