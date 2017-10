Der Regen singt sein Lied des Herbstes...

Die Momente würden kühlerund die Sonne versteckte sich hinter dem Seidengewand.Lautlose Farben durchzogen das Land -die Freiheit wurde dunkler.Solange die Kraft des eigenen Willens Dich nach vorne zieht -brauchst Du nicht die Schatten der Dunkelheit zu fürchten.Und so nahmen wir uns an die Händeund gingen den Weg durch den Regen.Geschichten vom Leben und dem Tod;Freude und Tränen der Vergangenheit -der Regen hatte für uns viele Geschichten,und wir lauschten voller Überzeugung dieser Momente.Die Farben waren ehrlichund gaben uns die Kraft für den nächsten Augenblick.Der Regen wird stärker -gemeinsam Hand in Handwerden wir auch diesen Weg meistern...Fred Hampel im Oktober'17