Ich hatte vieles vergessen.Der Name meines Freundes -es könnte Dein Name sein.Den Klang der Stimmen -waren die Vögel schon tot.Verzweifelt suchend diesen einen Gedanken;langsam bricht der Tag heran,mit all seiner Schönheit,mit all seiner Kraft.Der Gedanke der Hoffnung,der Zuversicht und der Menschlichkeit -wo ist dieser Gedanke.Die Tränen der Angst streifen meinen Geist:Ich sehe durch die Träume meine Hoffnung -vielleicht finde ich diesen Gedanken wieder,vielleicht finde ich das Leben wieder.Fred Hampel im Juni'20