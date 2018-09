Der Flug der Träume...

Sah ich eben noch das Schild der Dunkelheit -wurde mir jetzt ein Tag voller Wunder geschenkt.Der Gesang der Wellen in ihrem immer wiederkehrendemgleichen Durchlauf.Die Vögel,die größten Erzähler ihrer Zeit:Liebe, Leid und Freude sind einige ihrer Erzählungen.So sah ich die Spuren im Sand;ich glaube es wären meine eigenen,aber der Wind erzählte mir die Geschichte der Träume.So schwebte ich über den eigenen Gedanken,verloren in mir selbst,strahlend der Unendlichkeit der Schönheiten der Betrachtungen;und fand so einen kleinen Stein,nichtssagend und doch so rein.Ich fühlte das Herz schlagenund ich bewahrte diesen Stein in meinem Herzen -so einfach und doch so endlos:ich hatte den Flug der Träume gespürtund war jetzt ein Teil davon.Eine Träne fiel auf meine Seeleund ich fing an zu lächeln.Fred Hampel im September'18