Die Stadtmeisterschaften am Samstag, 28.9.2019 werden von 9 bis 13 Uhr in den Disziplinen Trickski, Slalom und Springen sowie im Wakeboarden am Wasserskilift am Friedberger See ausgetragen. Anschließend findet die Siegerehrung auf dem Vereinsgrundstück des WSV Friedberg e.V. statt. Wer Lust hat, einmal mit die besten Wasserski-Läufer und Wakeboarder Deutschlands und Europas zu sehen, sollte unbedingt einmal als Zuschauer vorbeischauen.