Kaminkehrermeister berät bei Infoschau in Friedberg

Friedberg : Rothenberghalle |

Die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes wird am Wochenende bei der Infoschau in Friedberg vertreten sein. Passend zur Jahreszeit bietet sie eine Spezialberatung zum Thema Heizen. Dazu ist am Sonntag (04.11.) von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr der Friedberger Kaminkehrermeister Harald Stoller am Stand und gibt Tipps, wie sich Energie- und Heizkosten reduzieren lassen. Für alle Bürger ein kostenloses und neutrales Beratungsangebot.



Weitere Informationen und Termine zur Energieberatung gibt es unter

www.lra-aic-fdb.de/energieberatung.