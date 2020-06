Am 20. Juni ist Tag der offenen Gesellschaft. Im letzten Jahr hat die FDP Friedberg diesen Tag mit einem öffentlichen Frühstück gefeiert. Dieses Jahr hat sie nicht dazu aufgerufen, denn im Moment können wir physisch nicht so eng zusammenrücken wie sonst. Trotzdem möchte die FDP jetzt nicht denjenigen das Feld überlassen, die die aktuelle Kriese nutzen, um die Gesellschaft zu spalten. Zeigen wir also, dass wir – die Freund*innen der offenen Gesellschaft – die Mehrheit sind. Mitmachen statt nichts machen! Dikutieren Sie mit und setzten Sie ein Zeichen für eine offenen Gesellschaft. Am 20 Juni ab 14 Uhr auf Zoom:Meeting-ID: 810 8290 1724Passwort: 566895Schnelleinwahl mobil +493056795800,,81082901724#,,#,566895# DeutschlandMehr Infos unter info@fdp-aichach-friedberg.de oder:fdp-aichach-friedberg.dedie-offene-gesellschaft.de