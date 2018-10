Der neu gegründete Kreisverband der Jungen Liberalen Aichach-Friedberg lädt zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung ein.

„Europa ist unsere Zukunft, eine andere haben wir nicht.“ (Hans-Dietrich Genscher).Inmitten großer Handelskriege stellt sich die Frage, ob ein Land wie Deutschland seine ökonomischen und außenpolitischen Interessen noch alleine vertreten kann gegen die neuen „Big Players“ (China, Indien, Japan, USA, etc.) in einer multipolaren Welt. Ein Land, das wie kein anderes vom Export in alle Welt abhängig ist.Die Globalisierung schreitet voran. Damit auch der Austausch von Ideen und Menschen. Gleichzeitig werden die Stimmen, die nationale Alleingänge fordern und mit Spaltungsparolen die Stimmung aufheizen immer lauter.Soll sich Deutschland abschotten?Wie wollen wir in Zukunft mit den Flüchtlingen umgehen, die aus den Armutsregionen der Welt auch weiterhin zu uns kommen wollen?Welche Bedeutung kommt bei diesen Fragen Europa zu? Ein Europa das einst auf den Fundamenten Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden gegründet wurde. Kann auf Europa vertraut werden, wenn es um die innere und äußere Sicherheit geht? Kann Europa deutsche Interessen international vertreten? Ist Europa das Problem oder die Lösung?Wir versuchen mit Ihnen alle diese Fragen zu klären. Wir haben dafür den Vorsitzenden des Unterausschuss Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung des Deutschen Bundestages, Herrn Ulrich Lechte, MdB eingeladen. Natürlich wird auch Ihr FDP Spitzenkandidat für Schwaben zur Landtagswahl, Karlheinz Faller, dabei sein.„Festung Europa?“Am 12.10.18 um 19:30 UhrIm Angus Club, Aichacher Str. 7, 86316 FriedbergMit MdB Ulrich Lechte