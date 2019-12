Einladung zur Neujahrswanderung mit dem Team Friedberg/SPD

Das Team Friedberg/SPD lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich zu seiner traditionellen Neujahrswanderung ein.

Diese steht in diesem Jahr unter dem Motto „Landesausstellung 2020 – Was gewinnt Friedberg?“ und findet am Sonntag, den 12. Januar 2020 statt.vor dem Rathaus.Auf dem Programm steht zunächst ein Rundgang durch die Friedberger Altstadt. Hierbei gibt Frau Regine Nägele, Vorsitzende des Heimatvereins, Einblicke in die wichtigsten Stationen der Landesausstellung in Friedberg. Anschließend findet eine Besichtigung des Rathauses statt. In diesem Rahmen werden die Gestaltung des Sitzungssaales sowie die positiven Impulse, die sich von der Landesausstellung für Friedberg ergeben können, thematisiert.Abschließend findet die Neujahrswanderung bei Kaffee und Kuchen im Team Friedberg/SPD-Büro in der Bahnhofstraße 2 einen gemütlichen Ausklang.