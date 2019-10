Friedberg : CSU Stammtisch |

Ich freue mich, am Montag zum Stammtisch den Bäckermeister und Unternehmer Rainer Scharold als Referenten begrüßen zu dürfen. Er wird uns einen Reisebericht über die Zeit als Bäcker an Bord geben. Was erlebt man. Sieht man außer der Bord-Backstube auch etwas von Land und Leuten? Und was, wenn ja, hat er dann gesehen? Viele Fragen wird uns der einstige Globetrotter beantworten müssen. Schön wäre es, wenn am Montag zu diesem spannenden Abend viel Besucher den Weg zum Stammtisch finden.