Vortrag beim Alpenverein: "Alpenheilpflanzen" von Astrid Süßmuth

Im Rahmen seines Wintervortragsprogramms hat der Friedberger Alpenverein Astrid Süßmuth zu einem Vortrag über Alpenheilpflanzen eingeladen. Von den Alpenblumen geht ein ganz besonderer Zauber aus. Mit leuchtenden Farben und nur scheinbar ganz zart beeindrucken sie mit ihrer Schönheit inmitten der rauen Bergwelt. Es sind extreme Standorte an windexponierten Graten, kalten Schneetälchen oder wilden Geröllkaren, an denen diese Pflanzen eine ungeheure Lebenskraft zeigen – die sie damit auch als große Heilpflanzen ausweist. In einem stimmungsvollen Bildbogen von den Ostalpen zu den Westalpen und von den Bayerischen Voralpen zu den Südtiroler Dolomiten erzählt uns an diesem Abend die Bergsteigerin, Heilpraktikerin und Autorin Astrid Süßmuth, die sehr oft im Bayerischen Rundfunk im Programm "BR Heimat" zu hören ist, von Heilkraft, Mythen und überliefertem Wissen der (fast) vergessenen Pflanzenschätze unserer Alpen.