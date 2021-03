Uganda – die Perle Afrikas! Tiere, Kaffee und Geschichten …

Uganda ist als Urlaubsland längst kein Geheimtipp mehr. Die beeindruckende Natur und die einzigartige Tierwelt ziehen immer mehr Menschen in Ihren Bann. Gleichzeitig ist Uganda noch immer ein Entwicklungsland und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.



Am 25.03. ab 19.00 Uhr auf Zoom möchten wir Ihnen das faszinierende Uganda in all seinen Facetten näherbringen.

Autor und Fotograf Andreas Klotz wird mit den schönsten Bildern aus seinem Buch „Perle Afrikas, Faszination Uganda“ die beeindruckende Landschaft und Tierwelt Ugandas zeigen. Die Aufnahmen aus dem Ruwenzori-Gebirge, den sogenannten Mondbergen, überraschen mit einer Fauna, die man in Äquatornähe so nicht erwarten würde.Als Klotz und sein Partner Michael Matschuck 2008 mit der Planung eines Bildbandes über Uganda und die Berggorillas begannen, konnten sie noch nicht ahnen, dass dies der Beginn eines Projektes war, welches weit mehr als nur die Herstellung eines Buches werden sollte. Ihr Projekt mondberge.de unterstützt seitdem regelmäßig, Umwelt-, Natur- und Artenschutzprojekte im Südwesten von Uganda.Tief berührt durch eine Reise begann für Brigitte Ross die Liebe zu Uganda. Um einen Weg aus der Armut zu finden ist Bildung eine wichtige Voraussetzung. Dafür unterstützt die von Ihr gegründete Organisation Towanika verschiedene Projekte in Ugandas Hauptstadt Kampala.Katharina und Allan Mutagwabe, rösten in ihrem Café mak.coffee in Augsburg Kaffeebohnen aus Allans Heimat Meru im Norden Tansanias. Die Bohnen stammen aus nachhaltigem Anbau und werden fair gehandelt. Mit einem Teil des Erlöses aus dem Verkauf ihres Kaffees unterstützen die beiden ihr Projekt Tazama e.V. in Meru.Gemeinsam möchten Andreas Klotz, Brigitte Ross sowie Katharina und Allan Mutagwabe am 25.03. ab 19 Uhr Sie nach Ostafrika „entführen“, Sie an ihren Projekten und ihrer Leidenschaft für Uganda, Afrika und guten Kaffee teilhaben lassen. Unter dem Motto Tiere, Kaffee und Geschichten erwartet Sie ein bunter Abend mit tollen Bildern und interessanten Gästen.Zoom-Meeting Uganda! Perle Afrikas:Meeting-ID: 896 9425 9950Kenncode: Uganda