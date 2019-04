Friedberg : Hügelsharter Höhe |

Als Voranzeige :

Der Trachtenverein Friedberg hält sein Waldfest am Sa/So. den 27./28. Juli wieder an der gewohnten Stelle an der Hügelsharter Höhe ab

Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt sein. Das Team und die 1.Vorstitzende Monika Heinsch freuen sich auf ihren Besuch