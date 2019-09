Herbstkonzert der Stadtkapelle Friedberg

Unter dem Motto "Vive la France!" präsentiert die Stadtkapelle Friedberg unter der Leitung von Andreas Thon einen vielseitigen Mix französischer Musik. Wer kennt nicht die wunderschönen Chansons gesungen vom "kleinen Spatz". So der Spitzname für Edith Piaf. Unvergessen ihre Interpretation von "La Vie en Rose". Auch die Melodien des mittlerweile zu unrecht etwas in Vergessenheit geratenen Sängers Gilbert Bécaud, auch genannt "Monsieur Tausend Volt", begeistern nach wie vor. Mitreissende Lieder voller Energie und hohem "Ohrwurmcharakter" stehen an diesem Abend auf dem Programm.So erklingen auch Melodien des beliebten Musicals "Les Misérables" von Claude-Michel Schönberg basierend auf dem Roman "Die Elenden" von Victor Hugo.Mit dem Konzertwerk "Images of Bellac" entführen die Musiker in eine typische französiche Kleinstadt. Dabei werden Bilder der friedberger Partnerstadt Bressuire gezeigt.Unter der Leiting von Andreas Bolleininger eröffnet die Bläserklasse der Konradin-Realschule das Konzert. Auch sie präsentieren einige klangvolle Musikstücke zum Thema.In der Pause bewirtet die Stadtkapelle die Zuhörer natürlich passend zum Thema. Lassen sie sich überraschen und genießen Sie diesen französichen Abend in der Aula der Konradin-Realschule Friedberg.