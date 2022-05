Uhrmacherführung mit Museum

Marienbrunnen am Marienplatz

Marienbrunnen am Marienplatz , 86316 Friedberg DE

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert war die Blütezeit der Friedberger Uhrmacher. Sonnen-, Teller-, Taschen-, Kutschbock- und wertvolle Tischuhren wurden hier gefertigt. Unser Uhrmacher erklärt und zeigt bei seinem Stadt- und Museumsrundgang, was eine Spindelhemmung, eine Uhr mit Repetition oder ein Sonnenring ist. Wie es dann trotz der vielen hervorragenden Friedberger Arbeiten, die heute in großen europäischen Museen zu finden sind, zum Ende des goldenen Handwerks kam, erfahren Sie bei dieser Führung.



Der Museumseintritt in Höhe von 3,- € ist vor Ort zu entrichten. Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl, daher nur mit Anmeldung möglich unter:

touristinfo@friedberg.de, Tel: 0821-6002-450/ - 451/ -436