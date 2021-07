Stadtführung: Wittelsbacher Gründerstadt

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Es waren die Wittelsbacher, genauer gesagt, Herzog Ludwig der Strenge, dem Friedberg seine Gründung als Stadt an der Grenze des oberbayerischen Territoriums verdankt. Und es war wieder ein Wittelsbacher, Ludwig der Gebartete, der die Stadtmauer errichten ließ. Begleiten Sie unseren Stadtführer auf einem Spaziergang durch die Friedberger Altstadt und an der Stadtmauer entlang, wo Sie überall auf Zeugnisse der ruhmreichen, aber auch von Kriegen und Krisen geprägten Vergangenheit Friedbergs treffen.



Bitte melden Sie sich zu der Stadtführung unter touristinfo@friedberg.de oder telefonisch unter 0821-6002-450/ -451/ -436 an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme am turnusmäßigen Stadtführungsprogramm 2021 ist kostenlos.