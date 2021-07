Marienbrunnen am Marienplatz

Bei einem Rundgang durch die verwinkelten Gassen der Altstadt erhalten Sie Einblicke in das Leben der Friedberger Bürger in den vergangenen Jahrhunderten. Unsere Stadtführerin plaudert aus ihrem Nähkästchen. Sie erzählt von Lausbubenstreichen, Liebschaften, Skandälchen sowie von Begebenheiten, die sich in Friedberg zugetragen hatten.