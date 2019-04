Spargelessen in Wulfertshausen

Friedberg : Losingers Hofschänke |

Am Montag, den 6. Mai, um 18:00 Uhr, trifft sich der CSU Stammtisch Friedberg, in der Hofschenke Losinger in Wulfertshausen zum Spargelessen. Anmeldungen noch hier bei mir bis zum 4. Mai möglich