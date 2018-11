Friedberg : Ev. Zachäuskirche Stätzling |

25 Jahre Verein zur Förderung der musikalischen Ausbildung in Friedberg.e.V.



Seit 25 Jahren unterstützt der Förderverein in Friedberg junge Musikerinnen und Musiker z.B. mit günstigen Konditionen bei Leihinstrumenten, Zuschüssen für den Instrumentalunterricht und Instrumentenkauf für Ensembles, Musikschule und Jugendkapelle. Zur Feier diese kleinen Jubiläums lädt der Förderverein gemeinsam mit der Friedberger Schule für Musik zu einem Schülerkonzert ein. Junge Talente von 10 bis 25 Jahren zeigen an diesem Abend ihr Können.

Der Eintritt ist frei. Der Förderverein freut sich aber über Spenden.