Naturwunder Neuseeland: Vortrag beim Alpenverein Friedberg am 31. Januar, 20 Uhr

Bei seinem sehr stimmungsvollen Vortrag über das Alpenvorland

vor zwei Jahren beim Friedberger Alpenverein haben die eindrucksvollen Naturaufnahmen

von Dr. Ferry Böhme viele Ausrufe des Erstaunens hervorgerufen.

Diesmal will der Fotograf für die Naturwunder

in Neuseeland begeistern. Faszinierende Großleinwandbilder

sind garantiert! Die phantastische Bilderreise geht von den

Vulkanen im Norden bis in die Regenwälder Stewart Islands

und von den neuseeländischen Alpen bis an die Pazifikküsten.

Entspannte Seehunde und philosophierende Pinguine hat er

dabei erwischt, oder was im Kleinen so kreucht und fleucht –

und die Landschaft wird natürlich auch erklärt. Das alles in

seiner eigentümlichen, amüsanten bis spannenden Sprache!