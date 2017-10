Matinee zum Muttertag

Friedberg : Stadthalle |

Das Schulblasorchester der Konradin-Realschule Friedberg und das Nachwuchsorchester der Jugendkapelle Friedberg laden traditionell zur Matinee am Muttertag in die Friedberger Stadthalle ein.

Bei freiem Eintritt präsentieren beide Orchester in gewohnter gekonnter und unterhaltender Art und Weise eine bunten Melodienstrauß. Ab 10:30 Uhr Sektempfang. Die gut einstündige Matinee beginnt um 11 Uhr.