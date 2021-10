"live is life" Bürgernetzband BNB life zu hören im Lokschuppen - Altes Bahnhofsgebäude

Die Bürgernetzband "BNB" lädt jeden 4. Donnerstag im Monat zum Zuhören bei Ihrer offenen Probe in den Lokschuppen -Altes Bahnhofsgebäude- ein. Im Dezember jedoch wird diese am 3. Donnerstag sein. Einfach vorbeikommen. Gute Laune bei Popmusik und Evergreens ist garantiert! Schlagzeuger und Keyboarder sind zum Mitmachen herzlich willkommen. Der nächste Lifemusikabend findet somit am 16.12.2021 statt.Eintritt ist frei. Getränke gibt es auf Spendenbasis.-Die aktuellen Coronavorschriften sind zu beachten.-