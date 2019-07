Krönungsmesse zur "Friedberger Zeit 2019" von Wolfgang Amadeus Mozart

Zum Altstadtfest "Friedberger Zeit" singt der Kirchenchor St. Jakob am ersten Sonntag um 10 Uhr die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart. Begleitet wird der Chor vom Orchester Collegium musicum unter der Gesamtleitung von Moriz Hopmann. Alle Beteiligten sind historisch gewandet, was dem Fest einen besonderen Rahmen gibt. Beim Beginn des Festgottesdienstes ziehen zu Ehren des "Dinzeltages" die Handwerker in die Kirche ein. Im Rahmen der Messe werden die neuen Zunftstangen der Handwerker geweiht. Ein schöner Festakt erwartet sie.