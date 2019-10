Friedberg : Stadtpfarrkirche St. Jakob |

Orgelmusik aus verschiedenen Musikepochen ist auf der Metzler-Orgel

in Friedberg zu hören. Gespielt wird sie von Organist Moritz Hopmann, der leitender Kirchenmusiker der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg ist. Das Konzert findet

am Samstag, den 5.10.2019 um 18.30 Uhr in der Kirche St. Jakob statt.

Freuen Sie sich auf einen musikalischen Genuss.

Der Eintritt ist frei.