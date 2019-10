Kirchenkonzert mit vorweihnachtlicher Musik in Paar

Friedberg : St. Johannes |

Am 21.12.2019 sind um 18 Uhr zum ersten Mal die Blechbläserquintette „men in blech“ und „abgebrasst“ in der Kirche St. Johannes in Paar zu Gast, um in einer besinnlichen Stunde mit vorweihnachtlichen Klängen zu erfreuen.

Die beiden Blechbläserensembles gestalten seit 16 Jahren zusammen Kirchenkonzerte im Advent in wechselnden Kirchen und entführen die Zuhörer dabei in stimmungsvolle Klangwelten von klassisch über traditionell bis modern. Dabei werden in diesem Jahr Auszüge aus Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach den Schwerpunkt im Programm der „men in blech“ bilden. Bei „abgebrasst“ stehen moderne weihnachtliche Klänge im Vordergrund.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzertereignis ist frei. Die Musiker sammeln jedoch Spenden für einen guten Zweck