Kirchenführung St. Afra im Felde

Friedberg : St. Afra im Felde |

Die Barockkirche wurde erstmals am 06.08.1177 historisch gesichert erwähnt und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Wallfahrtskirche wurde der Legende nach zu Ehren der Märtyrerin Afra auf einer Lechinsel errichtet, die dort ihren Tod um 304 n. Chr. fand. Die Kirche diente nach der Säkularisation als Munitionslager. Erst am 01.07.1878 konnte die Kirche nach ihrer Renovierung wieder als Gotteshaus genutzt werden. Die Wallfahrt zur Heiligen Afra findet jährlich am 07.08. statt.

Ohne Anmeldung, kostenfrei.