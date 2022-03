Kirchenführung in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

Ein architektonisches Schmuckstück stellt die Stadtpfarrkirche St. Jakob dar, die in ihrem äußeren neuromanischen Erscheinungsbild der Kirche San Zeno in Verona gleicht. Die Innenraumgestaltung wurde nach dem Vorbild von San Apollinare in Classe (Ravenna) ausgestaltet.