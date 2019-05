Jazz-Matinee mit Lesung

Friedberg : Musikpavillon am Volksfestplatz |

Der "Verein zur Förderung der musikalischen Ausbildung in Friedberg e.V." lädt am Sonntag dem 26.Mai ins Musikavillon am Volksfestplatz (Aichacher Straße) ein. Georg Lehmacher, Schriftsteller (u.a "Schneller als der Tod erlaubt"), Designer und Rettungsassistent verarbeitete in seinen jüngsten Werken seine Erlebnisse und Erfahrungen aus den Notarzteinsätzen. Neben diesen unterhaltsamen Geschichten aus dem Leben spielt der bakannte Jazztrompeter Oswald Peter Jazzstandarts begleitet von seiner Band.