Friedberg : Friedberg, Turnhalle der J.-P.-Ring-Volksschule Ottmaring |

Grüß Euch Gott.

Auch 2018 und zwar am Dienstag 2. Januar, wird der CSU Stammtisch die Vorstellung der Ottmaringer Theatergruppe besuchen. Treffpunkt 19.00 Uhr .

Dann wird in der Turnhalle Ottmaring das Stück „Im Pfarrhaus is da Deife los“ gespielt, eine Komödie in drei Akten von Sebastian Kolb und Markus Scheble . Die Spielleitung übernimmt heuer Rita Th. Probst.

Wie der Titel verrät, spielt das Stück in einem Pfarrhaus. Der stockkonservative Pfarrer ist gegen alles Moderne und jegliche Neuerungen. Er eifert stets seinem alten Mentor, dem Pfarrer Ackermann nach, der seine Gottesdienste noch wie im Mittelalter von der Kanzel herunter predigt und dabei selten ein gutes Haar an seinen Schäfchen lässt. Als sich Bürstel bei einem Treppensturz das Bein bricht und nun seinen Pflichten als Pfarrer vorübergehend nicht nachkommen kann, bittet er beim Ordinariat um einen Vertreter und hofft dabei auf Ackermann. Doch als der Aushilfspfarrer eintrifft, erlebt Bürstel eine gewaltige Überraschung.