Marienbrunnen am Marienplatz

Tauchen Sie mit der Magd Brigit in eine Zeit ein, in der es noch Kurfürsten, Rentmeister, Teriakhändler, Eisenmeister, Salbschreier, Stadtknechte und Nachtwächter gab. In der damaligen Zeit waren Liebeszauber, Armenhäuser, schöne Privilegien, aber auch die Pest allgegenwärtig. Mit ein bisschen Fantasie wird hier die Vergangenheit erlebbar. Denn: „Nix gwies woas ma ned, habe die Ehre“



Die Führung bedarf keiner Anmeldung und ist kostenfrei.