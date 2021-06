Friedberg : Tonnenhaus |

Auch in 2021 werden Musiker aus der "BNB" Bürgernetzband bei Féte de la Musique dabei sein. Zu hören sind sie in der Völserstr. 34 in Friedberg, bekannt auch als www.Tonnenhauskonzerte.de.

Hinweis: Unter Beachtung der aktuellen Coronaregeln.