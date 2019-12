Frühjahrskonzert der Städtischen Jugendkapelle Friedberg

„Fliegen, der Traum der Menschheit“

Einmal die faszinierenden Gebirge der Anden in Südamerika mit den Augen eines Condors sehenund dabei die Ruinen der Stadt Machu Pichu überfliegen. Oder aber einmal an Bord des legendären Zeppelins Hindenburg den Atlantik überqueren. Fliegen, der ewige Traum der Menschheit ist diesmal das Thema beim Konzert der Jugendkapelle Friedberg. Das Nachwuchsorchester und das große Orchester entführen die Zuhörer in luftige Höhen. Ein Flug mit Start, Unwetter und erfolgreicher Landung wird dabei ebenso lautmalerisch dargestellt, wie eine Reise ins Weltall. Der Leiter der Jugendkapelle Andreas Thon fasst das Thema aber noch weiter. Das erhebende Gefühl der Schwerelosigkeit stellt sich z.B. auch bei einem Rundgang über das Volksfest ein, z.B. im Kettenkarussel. Aber auch die Liebe verleiht ja bekanntlich Flügel. Sie merken schon, das Thema ist weitgefächert und dabei sehr unterhaltsam.

Karten an der Abendkasse und ab Februar 2020 im Vorverkauf im Bürgerbüro der Stadt Friedberg.

www.jugendkapelle-friedberg.de