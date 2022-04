Focus Gitarre Friedberg - Flöte und Gitarre mit dem Baumbach-Duo

Das Baumbach-Duo wird das Focus Gitarre Festival 2022, das vom 9.-12. Juni im Friedberger Schloss stattfinden wird, eröffnen. Anne und Thea Baumbach an der Flöte und der Gitarre gewannen in den Jahren 2013 bis 2021 sieben Preise bei renommierten internationalen Kammermusikwettbewerben.

Im März 2017 veröffentlichten die Schwestern ihr Debüt-Album Legenden bei QBK Records. Eine Reportage über das Duo in der Reihe Nächste Generation des MDR Kultur erschien im Oktober des selben Jahres.Das Baumbach-Duo war bereits bei namenhaften Konzertreihen und Festivals in Deutschland, Tschechien, Portugal, Italien, Griechenland, der Schweiz und Dänemark zu Gast. So spielten sie in der Konzertreihe "Kammermusik in Buchholz" (2021) und spielten durch die Einladung der Danish Guitar Society im Königlich Dänischen Musikkonservatorium/Kopenhagen (2020), sowie auf dem Festival "Guitar Forum Prague (2020)", der Kammermusikreihe des Gesellschaftshauses Magdeburg (2020), auf den Darmstädter Gitarrentagen (2019), auf Empfehlung von Léo Brouwer, auf dem Volos Guitar Festival in Griechenland (2019), auf dem Klangnetz Festival für zeitgenössische Musik in Thüringen (2018), bei den Gitarrentagen in Aschaffenburg (2015).Im Februar 2020 schlossen die Schwestern Ihr Studium "Konzertexamen Kammermusik" mit Auszeichnung an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar in der Klasse von Prof. Ricardo Gallén ab.Ticketpreis beträgt 15€/10€ ermäßigt. Das Kombiticket für alle Konzerte kann für 45€/30€ ermäßigt erworben werden!Kartenvorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg und online Weitere Informationen unter: www.focus-gitarre.com