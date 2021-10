Vortragsreihe des Alpenvereins beginnt mit "Unsere Hausberge - mit der Bahn unterwegs"

Wolfgang Rosenwirth, Fachübungsleiter Skihochtouren des Deutschen Alpenvereins und Autor von Wanderführern, hat schon drei Mal in Friedberg Vorträge gehalten. Er ist hinsichtlich umweltfreundlichen Transports in die Berge ein Pionier. Sein Auto hat er verkauft, er fährt mit der Bahn in die Berge. Im Vortrag werden für alle Jahreszeiten Tourenmöglichkeiten in den Bayerischen Alpen und im Ausserfern vorgestellt, auch mehrtägige. Eine gewisse Vorliebe für Biwacktouren können die Vortragenden Maria und Wolfgang Rosenwirth nicht verheimlichen. Dies zeigt sich auch bei der Besteigung der Zugspitze auf dem Weg der Erstbesteiger. Die Beschreibung dieser Tour auf den wohl bekanntesten Berg des deutschen Alpenanteils ist der krönende Abschluss des Vortrags.