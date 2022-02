Kinderflohmarkt St. Franziskus

Friedberg : Pausenhalle Grund- und Mittelschule |

Flohmarkt rund ums Kind - Der Elternbeirat des Kindergarten St. Franziskus veranstaltet am Samstag, 26.03.2022 seinen alljährlichen Kinderflohmarkt in der Pausenhalle der Theresia Gerhardinger Grundschule in Friedberg. Auf unserem Flohmarkt dürfen alle Waren rund ums Kind verkauft/gekauft werden. (Spielzeug u. Kinderbekleidung sowie Ausstattung - keine gewerblichen Verkäufe)



Gebühren: pro Tisch € 10,- u. pro Kleiderständer € 4,-



Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Reinerlös geht zugunsten unserer Einrichtung.



Weitere Informationen sowie Tischreservierungen finden Sie unter: www.flohmarkt-franziskus.de



Die Veranstaltung wird nach den aktuellen Corona-Verordnungen und einem Hygienekonzept durchgeführt.