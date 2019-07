Jungtierschau in Friedberg

Friedberg : Vereinsheim Kaninchenzuchtverein B244 |

Am 17. und 18. August 2019 findet in Friedberg, Augsburger Str. 19, die Jungtierschau des Kaninchenzuchtvereins B244 statt. 



Bewertet werdenRassekaninchen des laufenden Zuchtjahres vom 3. Lebensmonat an bis zum

vollendeten 8. Lebensmonat. Die Tiere werden unter Berücksichtigung des

jeweiligen Alters nach verschiedenen Merkmalen beurteilt.



Am Samstag wird die Jungtierschau durch den Landtagsabgeordeten Peter

Tomaschko, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat, um 14 h eröffnet. Die

Sieger werden um ca 19 h geehrt.





Auch am Sonntag haben dieBesucher die Möglichkeit, die Kaninchenausstellung von 9 – 16 h zu besuchen.

Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen ausreichend gesorgt, erfahrene

Züchter stehen mit Tipps und Informationen gerne zur Verfügung.