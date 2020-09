Friedberger Alpenverein fährt in das Mangfallgebirge

Der Friedberger Alpenverein fährt am Samstag, 10.10. zu einer Bergtour in das Mangfallgebirge.Zwei geführten Touren können sich die Teilnehmer wahlweise anschließen: Die erste Tour führt von Lenggries auf das Seekarkreuz (1.601 m). Die Gehzeit beträgt ca. 6 Stunden.Die zweite Tour beginnt ebenfalls in Lenggries und führt auf Roßstein (1.698) und Buchstein (1.701 m). Die Gehzeit beträgt bei dieser Tour 6 1/2 Stunden. Für beide Touren ist Trittsicherheit gefordert.Busabfahrt ist um 6 Uhr am Parkplatz bei Herrgottsruh. Im Bus besteht Maskenpflicht. Der Teilnahmepreis beträgt für Vereinsmitglieder 15 €, für Nichtmitglieder 20 €. Für Familien werden nur 2 Personen berechnet.Eine Anmeldung ist erforderlich (Email an: sommerprogramm@alpenverein-friedberg.de)Eine Vorbesprechung findet am Dienstag, 6.10., in der Geschäftsstelle des Friedberger Alpenvereins, Herrgottsruhstr. 2, um 19.30 Uhr statt.Bildlizenz: Edcolins ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buchstein,... ), „Buchstein, Bavaria, Germany“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/leg...