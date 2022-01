Friedberg : Evangelische Kita ''Der Gute Hirte'' |

Am Samstag, den 2. April 2022, zwischen 10:00 – 12:30 Uhr, findet ein Flohmarkt „Rund ums Kind und Baby“ mit Kuchenverkauf und Musik im Evangelischen Kindergarten „Der gute Hirte“ in der Herrgottsruhstraße 1 ½, 86316 Friedberg, statt.

Anmeldung Verkäufer bitte über friedbergerKitaflohmarkt@gmx.de.

Standgebühr: Innenbereich: 10,- € (Tische vorhanden)

Außenbereich: 6,- € (Tische etc. sind selbst mitzubringen)

Aufbau der Tische ab 8:30 Uhr

Bitte beachten: Es gelten die allgemeinen, aktuellen Corona

Bestimmungen für Innenräume auf dem ganzen Gelände.